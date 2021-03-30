Каждый пятый россиянин готов уволиться и путешествовать, получив базовый доход Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Россияне назвали доход, который им нужен для беззаботной жизни и ответили, чем бы они занимались, получив такой источник финансовых вливаний.

Оказывается, для беззаботной жизни большинству (29%) нужно от 100 до 200 тысяч рублей. Четверть опрошенных с трудом уложится в сумму, более 200 тысяч рублей, а 19% смогут жить в свое удовольствие, если будут получать от 70–100 тыс. рублей ежемесячно.

Есть и те, кто может прожить на меньшие деньги. 13% россиян потребуется от 50–70 тыс. рублей, 9% обойдутся суммой в 30-50 тысяч рублей, а 5% ради свободной жизни готовы уложить все свои траты в 20–30 тыс.рублей.

На вопрос, где взять такие деньги, респонденты задумались, но ответы все же были найдены, хотя порой не всегда реальные.

Большинство (27%) мечтают найти клад. 20% рассчитывают на госвыплаты или доход от инвестиций. А 12% могли бы сдавать жилье в аренду.

Если источников дохода оказалось не так много, то направлений, на что можно потратить свободное время и деньги – куда больше.

Чем будут заниматься россияне, получив стабильный доход:

Путешествовать – 28%,

Семьей – 26%,

Саморазвитием- 20%,

Своим хобби - 18%,

Поступят учиться – 5%,

Займутся спортом - 2%,

Станут блогерами – 1%.

Стоит отметить, что даже при наличии базового дохода большинство все же не прекратят работать, но пересмотрят свой график так, чтобы труд доставлял удовольствие. Каждый третий намерен ходить на работу, чтобы не заскучать от безделья.

И только 19% готовы вовсе бросить все дела и жить в свое удовольствие, пишет газета "Известия".

Опрос был проведен НПФ Сбербанка, «Сбер Управление Активами» и порталом «Рамблер».

По данным Росстата, в 2020 году динамика роста зарплат в России была ниже, чем в предыдущие годы. Номинальная средняя зарплата увеличилась в минувшем году на 6% и составила 44,4 тысячи рублей. Однако от региона к региону эта цифра разнится, порой очень существенно, сообщает телеканал "360".