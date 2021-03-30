Песков считает очевидным дальнейшее ужесточение борьбы с коррупцией на госслужбе в России

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Борьба с коррупцией в России будет ужесточаться, однако необходима и абсолютная нетерпимость в обществе к такому злу, чего на сегодняшний день не наблюдается. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Борьба с коррупцией уже стала неотъемлемой частью государственной службы. Очевидно, что мы и дальше будем идти здесь по пути ужесточения», - сказал представитель Кремля в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном во вторник, 30 марта.

При этом, как отметил пресс-секретарь российского лидера, «гораздо страшнее» бытовая коррупция. По его словам, именно там «крутятся огромные деньги».

В целом, Песков заявил, «чтобы взятки не брали, их надо перестать давать». По его словам, для борьбы с таким злом, «в обществе должна быть создана абсолютная нетерпимость к коррупции, с чем мы пока не справляемся».

Песков добавил, что должны быть создана безупречность законов и неотвратимость наказания, однако для этого необходимо время. «На это нужно время, общество должно созреть для этого. Должно пройти несколько поколений», - считает он.