Песков: Путин неприхотлив в еде, однако избегает мучного

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин неприхотлив в еде и ест самые простые блюда, однако следит за тем, чтобы в его рационе было меньше мучного. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа. Ест самые простые блюда. Только следит за тем, чтобы было поменьше мучного», - сказал представитель Кремля в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном во вторник, 30 марта.

Кроме того, Песков рассказал, что Путин «абсолютно спокойно» относится к вопросу моды, и у него нет своего модельера.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что главным хобби президента является чтение, а предпочтение он отдаёт исторической литературе и мемуарам, кроме того, он читает газеты, смотрит телеканалы на иностранных языках, и несколько раз в неделю занимается английским.

По словам Пескова, российский лидер так смотрит немецкие и английские телеканалы. «Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», - заключил он.