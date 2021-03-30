Боррель прокомментировал слова Лаврова о уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

Неделю назад Лавров заявил, что у России нет отношений с ЕС, а вся структура диалога уничтожена Брюсселем. Боррель выразил несогласие с этим и указал на сближение Москвы и Пекина, укрепляющих независимость от Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не согласен со словами министра иностранных дел России Сергея Лавров о том, что Евросоюз уничтожил отношения с Москвой.

- Как верховный представитель ЕС, я могу лишь сожалеть об этом шаге и выразить свое явное несогласие с этим необоснованным утверждением, - написал Боррель в своём блоге.

23 марта, как сообщал сайт KP.ru, Лавров заявил после встречи с главой МИД Китая Ван И, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем.

Боррель также указал на сближение Москвы и Пекина, укрепляющих независимость от Запада, и напомнил, что после переговоров главы МИД России и Китая заявили о планах укрепить свою техническую независимость от Запада и призвали не вмешиваться в их суверенные дела.

- Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество, - отметил Жозеп Боррель.