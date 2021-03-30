Возвращение корабля Crew Dragon с астронавтами на Землю запланировано на 28 апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возращение на Землю пилотируемого космического корабля Crew Dragon с астронавтами NASA на борту ожидается 28 апреля. Об этом сообщило ведомство.

Как уточняется в заявлении, менеджеры и инженеры NASA и SpaceX продолжают подготовку к запуску миссии экипажа-2 на Международную космическую станцию не ранее 22 апреля текущего года.

«Команды миссии также нацелены на возвращение астронавтов экипажа-1 в среду, 28 апреля, с расстыковкой около 5 часов утра и приводнением около 12.35 у побережья Флориды», - говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября прошлого года на борту созданного американской корпорацией SpaceX космического судна на МКС отправились четыре астронавта: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер из США, а также Соити Ногути из Японии.

Для Соединенных Штатов это стало первым рабочим и успешным пилотируемым полетом после завершения девять лет назад космической программы Space Shuttle.