Песков: у Путина много коллег, с кем выстроены доверительные отношения

Дмитрий Песков рассказал, с кем из коллег Путин выстроил доверительные отношения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина много коллег, с кем у него сложились доверительные отношения.

При этом отметил, что ни с кем из действующих мировых политиков у Путина не было тесных форматов общения.

- Хотя, безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провёл многие-многие часы, - отметил Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".

Такими коллегами президента Путина его пресс-секретарь назвал председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Беларуси Александра Лукашенко.

- Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения, - добавила Дмитрий Песков.