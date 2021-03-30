Под Одинцово сожгли машину спортивного журналиста Дмитрия Егорова Фото: Instagram.com

Неизвестный сжег его автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram во вторник, 30 марта,

Как сообщил журналист, ему позвонили минувшей ночью в 02:20 по московскому времени и заявили, что его иномарка горит. Инцидент произошел во дворе дома в Одинцовском районе в Московской области. Также сгорели припаркованные рядом автомобили.

«Никакого послания, ничего. Мы сначала думали, что она просто сгорела, может что-то произошло, хотя 12 часов я к ней вообще не прикасался. Утром приехала оперативная группа, говорят, сейчас приедут пожарные, установят факт», - сказал спортивный журналист в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Егоров отметил, что есть запись одной с камер видеонаблюдении, на одной из них видно, как человек «подходит, садится назад, потом заходит вперед и сразу происходит взрыв в 02:10».

Он добавил, что не знает причин совершения преступления, поскольку не получал ранее никаких угроз.