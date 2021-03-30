В Мытищах мужчина забаррикадировался в частном доме и стреляет из окна по прохожим и полицейским

Стрелок в подмосковных Мытищах бросил две гранаты в полицейских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В коттеджном посёлке "Новые Вешки" в городе Мытищи Московской области мужчина забаррикадировался в частном доме и ведёт из окна стрельбу по прохожим и сотрудникам Росгвардии.

Сайт KP.ru ведёт трансляцию происходящего вокруг дома стрелка в Мытищах.

Отмечается, что пострадавших нет.

Прибывшие оперативники готовятся к штурму коттеджа.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, территория вокруг дома оцеплена.

В заложниках у стрелка могут находить двое взрослых и ребёнок, сообщает источник "Интерфакса". Также отмечается, что мужчине, который стреляет из окна собственного дома, 61 год.

Сейчас силовики по мегафону призывают его сдаться, но он им не отвечает и не выдвигает никаких требований.

На место происшествия выехал корреспондент "Комсомольской правды". Следите за нашей информацией.