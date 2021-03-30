Песков: Россия считает Минские соглашения единственной основой для урегулирования в Донбассе

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минские соглашения на сегодняшний день являются единственной основой для урегулирования в Донбассе, и данный процесс вряд ли стоит усложнять. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины», - сказал представитель Кремля, отметив, что этот договор завизирован главами двух самопровозглашенных республик.

Песков напомнил, что соглашение также было формализовано и распространено в качестве документа ООН. «Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», - отметил он

Пресс-секретарь отметил, что сегодня в соглашении обозначена четкая последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации. «Важен и набор мер, их содержательная сторона, суть предпринимаемых действий, и последовательность предпринимаемых действий. Не нужно ничего усложнять», заявил Песков.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ходе своего интервью представитель Кремля прокомментировал выполнение Минских соглашений. По его словам, с того момента, как президентом Украины стал Владимир Зеленский продвинуться в реализации Комплекса мер по выполнению данного так и не удалось.