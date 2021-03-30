Силовики начали штурм дома в Мытищах, где мужчина стреляет по прохожим

Сотрудники СОБР начали штурм дома в элитном коттеджном посёлке Новые Вешки в Мытищах.

Корреспондент "Комсомольской правды" сообщил, что по данным сотрудников полиции, 61-летний москвич Владимир Александрович Барданов забаррикадировался в доме №10 по улице Прибрежной посёлка Новые Вешки и открыл прицельный огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии.

Сайт KP.ru ведёт прямую трансляцию происходящего в Новых Вешках.

В Следственном комитете сообщили, что Барданов бросил две гранаты и открыл огонь, когда сотрудники МВД и ФСБ пришли осматривать его дом. Барданова подозревали в причастности к незаконному обороту оружия.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что силовики по мегафону призывали стрелка сдаться, но тот им не отвечает и не выдвигает никаких условий.

Также сообщается, что, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, из дома вышли двое взрослых и ребёнок. Сам стрелок остался внутри.