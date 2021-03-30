Путин отметил важность укрепления гражданской идентичности в России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин ответил важность укрепления общероссийской гражданской идентичности. В ходе заседания совета по межнациональным отношениям во вторник, 30 марта, глава государства в этом контексте напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются многие государства и на американском, и на европейском континенте.

- Хотел бы начать с ключевой темы об укреплении общероссийской гражданской идентичности. Для нашего государства нет ничего важнее, как и для любой другой страны мира. Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере, и в Америке, и в Европе, - отметил Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что в большинстве горячих точек мира фиксируются провокации для разжигания национальной и религиозной розни. Президент пообещал, что в РФ не допустят переносов в страну зарубежных конфликтов подобного рода. Владимир Путин также поручил Росстату и Генпрокуратуре во время проведения переписи населения жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам.