PayPal разрешила пользователям из США расплачиваться криптовалютой Фото: REUTERS

С сегодняшнего дня пользователи PayPal из Соединенных Штатов смогут использовать криптовалюту для оплаты покупок. Клиенты, которые держат на своих электронных кошельках биткоины, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin смогут конвертировать их в фиатные валюты во время покупки. Об этом во вторник, 30 марта, пишет издание Reuters.

Отмечается, что в скором времени сервис станет доступен во всех 29 миллионах торговых точек, которые работают с платежной системой PayPal.

- Теперь вы сможете беспрепятственно использовать криптовалюту, как кредитную или дебетовую карту в своем кошельке PayPal. Вариант с автоматической конвертацией наилучшим также для большинства продавцов, поскольку теперь им не нужно беспокоиться о волатильности криптовалют, - сообщил президент компании Дэн Шульман.

В материале издания также говорится, что PayPal не будет взимать комиссии за транзакции, позволив использовать только одну криптовалюту для каждой отдельной покупки.