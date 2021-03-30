В России на 37,5% сократилось число женщин в возрасте от 20 до 29 лет

В России на 37,5% сократилось число женщин от 20 до 29 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России существенно понизилась численность женщин репродуктивного возраста. Сейчас число женщин 20-29 лет составляет 7,5 миллиона. По сравнению с 2010 годом это цифра сократилась на 37,5%, заявил вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, это напрямую связано с социальными и экономическими сложностями 90-х годов, так как именно сейчас в репродуктивный возраст вступает поколение, рожденное в 90-е.

- Безусловно, мы понимаем, что такое серьезное сокращение численности женщин в репродуктивном возрасте привело и приводит к сокращению рождений в РФ, - сказала Голикова на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России.

Она также отметила, что различные опросы показывают, что сегодня четверть мужчин и женщин ориентируются на одного ребенка. А 3% женщин и 4% мужчин вовсе не хотят иметь детей.

Но есть и позитивные тенденции. Как показывают те же опросы, более 20% женщин и примерно 26% мужчин хотели бы иметь многодетную семью. Поэтому у России есть неплохой потенциал для увеличения рождаемости.