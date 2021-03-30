ЦИК: живущие за рубежом россияне смогут голосовать лишь за партийный список на выборах в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проживающие на территории других государства, в том числе в Донбассе, граждане России могут приехать в РФ для голосования на выборах в Государственную думу, однако отдать голос они смогут только за партийный список. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил заместитель председателя российской Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

- Если проживающий за рубежом гражданин приедет голосовать на выборах в Госдуму на территорию России, он сможет отдать голос только за партийный список, - сказал он в интервью изданию РИА Новости.

Он напомнил, что жители России, которые находятся на территории других государств, могут голосовать на участках, образованных диппредставительствами и консульскими учреждениями. Так они имеют право приехать на территорию России и поучаствовать в голосовании в любом из регионов.

Ранее издание «Интерфакс» сообщило, ссылаясь на источник, что жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно.