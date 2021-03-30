В США взорвался прототип космического корабля Starship SN11 от Илона Маска

В Техасе взорвался прототип космического корабля Starship SN11 от Илона Маска Фото: REUTERS

Прототип космического корабля Starship SN11 от компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе.

Запуск транслировался в прямом эфире на видеохостинге YouTube. На видео были слышны звуки взрывов и было видно, как падают обломки, однако нормальному обзору мешал дым.

- Что-то серьезное произошло вскоре после запуска двигателей перед приземлением. Мы узнаем, что случилось, когда изучим обломки чуть позже сегодня, — прокомментировал инцидент глава SpaceX Илон Маск в Twitter.

Напомним, компания изобретателя разрабатывает транспортную систему с использование многоразовой ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

4 марта испытания прототипа корабля Starship SN10 закончились взрывом. Аппарат взлетел на заданную высоту около 10 километров, развернулся и плавно снизился на асфальтированную площадку, повторно запустив перед посадкой двигатели, успешно приземлился. Однако через несколько минут после этого взорвался.