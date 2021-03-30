Раненный при штурме дома в Вешках спецназовец находится в больнице Лобни. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Раненный при штурме дома в Вешках сотрудник Росгвардии помещен в больницу Лобни. В настоящее время его перевозят в ведомственный госпиталью. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили в Росгвардии.

- Получивший огнестрельное ранение в ходе спецоперации сотрудник Росгвардии доставлен в ЦРБ Лобни. В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас пострадавшего сотрудника переводят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, его жизни здоровью ничего не угрожает, - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Напомним, что сотрудник спецназа получил огнестрельное ранение во время сегодняшней операции по задержанию мужчины, которые открыл стрельбу по правоохранителям в подмосковном поселке Вешки. Силовика ранили в ногу, на скорой помощи его увезли в медицинское учреждение. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.