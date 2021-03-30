США и еще 13 стран выразили «обеспокоенность» докладом ВОЗ о происхождении коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

США и еще 13 стран мира выразили в совместном заявлении «обеспокоенность» докладом ВОЗ о происхождении коронавирусной инфекции. Текст данного заявления во вторник, 30 марта, распространила пресс-служба американского Госдепартамента.

В заявлении отмечается, что власти стран поддерживают прозрачное и независимое расследование происхождения коронавируса, в которое не намерены вмешиваться или оказывать на него ненадлежащее влияние.

- Тем не менее мы выражаем общую обеспокоенность недавним исследованием в Китае, которое провели эксперты ВОЗ, и обращаем внимание на важность быстрого и научно обоснованного процесса международной оценки таких вспышек заболевания неизвестной природы в будущем, - говорится в документе.

Заявление подписали представители США, Австралии, Великобритании, Дании, Израиля, Канады, Республики Корея, Латвии, Литвы, Норвегии, Словении, Чехии, Эстонии и Японии.

Представители данные стран заявили, что, по их мнению, исследование международных экспертов ВОЗ было проведено со значительной задержкой.

Напомним, доклад международной миссии экспертов был опубликован сегодня. В нем специалисты ВОЗ сообщили, что так и не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавирусной инфекции. При этом они отметили, что лабораторное происхождение вируса является наименее вероятным сценарием.