Сборная России проиграла первый тайм матча отбора ЧМ-2022 Словакии 0:1

Россияне играет в Словакии. Фото: REUTERS

В словацкой Трнаве завершился первый тайм матча Словакия - Россия в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Наши пока уступают со счетом 0:1.

Третий поединок мартовской кампании для команды Станислава Черчесова пока что идет не слишком хорошо. На стадионе "Сити Арена Трнава" наши уступают 0-1. На 38-й минуте встречи словаки забили гол, хорошо разыграв угловой. Мяч на счету Милана Шкриньяра, который головой отправил мяч в ворота.

В конце первого тайма словаки забили гол в ворота россиян. Фото: REUTERS

Ранее, отметим, Россия уже победила Мальту 3:1 и Словению 2:1. А вот Словакия пока что провела два поединка вничью - с Мальтой 2:2 и Кипром 0:0. А сегодня уже случилась сенсация в нашей группе - Словения проиграла 0:1 команде Кипра. Хотя ранее словенцы победили Хорватию 1:0.