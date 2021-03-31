Покупателей квартир хотят обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих хозяев

В России новых собственников квартир хотят обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих хозяев жилья. С такой идеей в виде законопроекта подготовила и направила в Минстрой РФ ассоциация "ЖКХ и городская среда".

Таким образом, новые правила могли бы обязать граждан, приобретающих жилплощадь, "гасить", долги за других людей, проживающих ранее в этой недвижимости. В частности речь идет об уплате долгов за управление, содержание, текущий ремонт, а также коммунальные услуги (водоснабжение, отопление и прочее). С документом законопроекта ознакомились "Известия".