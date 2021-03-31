Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году до 2,9%

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до отметки 2,9% по сравнению с декабрьским прогнозом в 2,6%. Об этом говорится в отчете Всемирного банка "Data, Digitalization, and Governance".

При этом, эксперты прогнозируют рост этого показателя и в 2022 году с 3% до 3,2%.

- Более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с коронавирусом, улучшили динамику роста, которая побуждает повысить прогноз экономического роста России до 2,9 процента в 2021 году и 3,2 процента в 2022 году, - говорится в документе.