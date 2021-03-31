В России предложили штрафовать людей, выбрасывающих животных на улицу

В Совфеде предложили штрафовать людей, выбрасывающих животных на улицу Фото: Олег ЗОЛОТО

Сенатор Александр Башкин высказался о необходимости в России внесения изменения в действующее законодательство, которое предусматривало бы серьезные штрафы для тех хозяев, которые выбрасывают собак или кошек на улицу.

При этом он отметил, что было бы правильным ввести в стране обязательную регистрацию домашних животных и чипировать их.

- Необходимо вводить обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование для идентификации оказавшейся на улице собаки и ее владельца, а также серьезные штрафы для таких горе-хозяев, - рассказал сенатор РИА Новости.

Башкин также добавил, что собираемые штрафами средства было бы правильно направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах. Все это может помочь сократить число дворняг на улицах российских городов и улучшить их содержание в приютах, поскольку часто им помогают волонтеры.