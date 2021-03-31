Психолог подсказала, как распознать, что ребенок попал в плохую компанию Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый родитель опасается, чтобы его ребенок не угодил в дурную компанию. Но даже если данный факт уже произошел, то далеко не сразу можно заметить проблему.

Семейный и детский психолог Наталья Наумова дала советы, которые помогут распознать, что окружение подрастающего человека не самое благоприятное.

Первым звоночком станут перемены в поведении. Дети, которые попадают «не в ту компанию», становятся замкнутыми, агрессивным, вспыльчивым, неудовлетворенным.

- Плохая компания — это там, где ребенку либо плохо, либо они занимаются чем-то противозаконным. Исходя из этих ситуаций, будут различные проявления, - отмечает эксперт.

Психологи распознают внутренние переживания человека по рисункам. О негативе свидетельствует черная палитра. Такие же цвета будут преобладать в одежде.

- Стоит обратить внимание на контакт с окружающим миром. Если ребенок стал необщительным, то имеются проблемы, - говорит психолог.

Отмахиваться от ситуации не в коем случае нельзя. Взрослые должны стараться наладить доверительный контакт с наследником.

- Крайне важно, чтобы ребенок знал – в семье его всегда поддержат. В таком случае он будет готов поделиться даже самой сложной ситуацией. Это шанс на то, что взрослые смогут ему помочь, - заключила психолог в беседе с ФАН.