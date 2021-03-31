Дом стрелявшего в Вешках по силовикам мужчины по-прежнему оцеплен полицией

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Дом устроившего стрельбу по силовикам жителя коттеджного поселка Вешки Владимира Барданова по-прежнему находится в оцеплении полиции.

Как передает журналист «Комсомольской правды» Александр Рогоза, кордон вокруг дома сняли, но часть посёлка все равно огорожена. Полицейские стоят даже на всех смежных улицах. По прогнозам, правоохранительные органы будут держать оцепление еще несколько дней.

Как уточняет журналист, в сгоревшем доме было очень много боеприпасов, это все нужно собрать и зафиксировать, поэтому на месте работает большая бригада криминалистов.

Напомним, устроивший стрельбу по силовикам Владимир Барданов остался в горящем доме и погиб. Когда в здании вспыхнул пожар, сотрудники полиции предложили мужчине сдаться, но он отказался выходить, оставшись в горящей части здания. По предварительным данным, стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами, и именно это привело к серьезном пожару, охватившему верхний этаж его дома.