Фото трещины на МКС под микроскопом публикует kp.ru

Так выглядит ПрК сейчас. Здесь ведется тщательный поиск микротрещин

Трещины в российском сегменте Международной космической станции пытались найти долгое время, kp.ru публикует их изображение под микроскопом.

Так выглядит первая обнаруженная микротрещина на экране электронного микроскопа.

Космонавт Павел Виноградов показал, где находится трещина на примере комплексного стенда служебного модуля «Звезда», где репетируют все операции прежде, чем их выполнят космонавты на орбите.

«Вот где-то там, глубоко, между стенкой ПрК и агрегатным отсеком в полутора метрах от края – одна из трещин. Показываю специально отсюда, чтобы ты понял – с этой стороны, снаружи, ни тут, на земле, ни в космосе до нее не добраться. Только изнутри», - отметил он.

При помощи органики нашли подозрительные места, где оседала чайная пыль, а когда в феврале прошлого года «Прогресс» привез японский электронный микроскоп - одно место, наконец, точно установили и загерметизировали.

Микротрещину смогли увидеть только после того, как на станцию привезли специальные приборы.

Виноградов показал лист алюминия, где обнаружили трещину, это была стенка отсека. Как он отметил, трещину невозможно увидеть невооруженным глазом. Ее ширина от 0,1 до 0,25 миллиметра, что проще считать в микронах, а длина около 40 миллиметров.

Вторая утечка находилась под трубопроводом системы терморегулирования, куда невозможно подлезть, однако можно загерметизировать сверху, что и сделали на орбите, но прежде эту операцию отработали на земном стенде.

Так герметизируют трещины. Фото: Александр МИЛКУС

После того как в российском модуле загерметизировали две микротрещинки, утечка сократилась вдвое и сейчас из ПрК уходит примерно 0,4 кубометра воздуха в сутки.

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