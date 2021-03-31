Банк «Возрождение» прекратит свое существование 15 июня 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Дочерний банк ВТБ «Возрождение» прекратит свое существование 15 июня 2021 года, и будет присоединен к другой «дочке» ВТБ - БМ-банку, бывший Банк Москвы. Об этом сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, который заявил, что кредитная организация «вплотную подходит» к реорганизации своих дочерних банков.

По его словам, «первым шагом» в этой реорганизации выступает банк «Возрождение» - самый большой по количеству клиентов, по рыночной доли, а также «самого развитого с точки зрения ИТ».

«Для любого присоединения банков нужно технологическое окно, когда период долгих праздников, нет клиентских операций или их очень мало. Мы определили праздники вокруг 12 июня … То есть 15 июня банк "Возрождение" прекращает свое существования и присоединяется к БМ-банку», - сообщил он.

Член правления ВТБ также зарекомендовал миноритарным акционерам «Возрождения» не участвовать в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров банка и, согласно действующему законодательству, предъявить в 45-дневный срок свои акции к обратному выкупу кредитной организации.