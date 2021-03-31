Специалисты озвучили основные версии причин возникновения трещин в корпусе МКС

Специалисты озвучили основные версии, почему появляются трещины на МКС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель kp.ru Александр Милкус выяснил каким образом Международная станция теряет атмосферу и как борются с образовавшимися трещинами. Журналист побывав на стенде служебного модуля "Звезда" в ракетно-космической корпорации и узнал, какие основные версии появления трещин есть у инженеров и ученых. пообщался с известным космонавтом Павлом Виноградовым, который назвал несколько возможных причин утечки воздуха.

Одна из них - нагрузки на корпус вследствие в разное годы происходивших включений двигателей пристыкованных к станции европейского грузового корабля ATV и американского шаттла.

На земном стенде трубопровод прикрыт специальной накладкой. Фото: Александр МИЛКУС

Он рассказал, что еще в 2007 году в российском сегменте отказал бортовой цифровой вычислительный комплекс и экипажу МКС двое суток чинил это компьютер. А, ориентацию станции поддерживал американский шаттл, пристыкованный на противоположном конце 120-метровой конструкции, в которую «связаны» все модули гигантской МКС. Виноградов отметил, что шедшие по корпусу колебания могли спровоцировать проблемы в корпусе переходной камеры (ПрК) .

Кроме того, со стороны ПрК пять раз пристыковывался европейский 21-тонный грузовик ATV.

- Нагрузки на ПрК были мощные. При том, что ПрК - отсек маленький – в нем лечь как говорится можно, а встать нельзя - 2 метра длиной и 2 метра в диаметре. Ну и наши грузовики стыкуются к нему, - рассказал космонавт.

При этом он подчеркнул, что даже жесткие стыковки «Прогрессов» все же были намного ниже нагрузок, которые, по расчетам, может выдержать ПрК.

Микротрещину смогли увидеть только после того, как на станцию привезли специальные приборы.

Другая версия - на корпус станции действуют многочисленные наводки от десятков работающих электрических приборов и от магнитного поля Земли.

- В общем, нужно считать и разбираться, - резюмировал космонавт.

Напомним, космонавтами МКС была выявлена утечка воздуха. При помощи нестандартных способов они выявили места возможных трещин.

В Роскосмосе отметили, что трещины малы и незаметны невооруженным глазом. Они не представляют опасности для жизни космонавтов и сложностей в эксплуатации станции. Но ремонт и выяснения причин появления микротрещин необходимы.