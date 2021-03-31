Лавров: НАТО отказывается обсуждать с РФ меры военного доверия в Европе

Сергей Лавров заявил, что НАТО отказывается обсуждать с Россией меры военного доверия Фото: Евгения ГУСЕВА

НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

- Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, которые мы предложили. В том числе предложение о том, где говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанции, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолетов и кораблей. Просто отказывается обсуждать, — сообщил Лавров во время выступления на сессии клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что РФ не отказывается работать в совете НАТО-Россия.

В прошлом году Сергей Лавров заявил, что смыслом существования Североатлантического альянса стало противостояние с Россией. Глава российского МИД сравнил это с временами "холодной войны".Между тем, наша страна, как подчеркнул министр, "уже отказалась от проведения крупных учений вблизи границ стран НАТО".