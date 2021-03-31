Лавров: Страны СВПД работают над одновременным возвращением Ирана и США к ядерной сделке

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках ближневосточной конференции клуба "Валдай" и Института востоковедения РАН заявил, что страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в настоящее время вырабатывают последовательные и одновременные шаги возвращения Ирана и США к своим обязательствам по ядерной сделке.

"Мы предложили неформальную дорожную карту, где последовательно, одновременно и Иран, и Соединенные Штаты будут шаг за шагом возвращаться к выполнению своих обязательств. Французские коллеги помогают сформулировать содержание этих шагов, особенно первого шага, который должен запустить процесс восстановления СВПД в полном объеме", - сказал Лавров.