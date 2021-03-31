Российскую вакцину от коронавируса для животных уже можно заказывать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции для животных, которую зарегистрировали в России, уже доступна для заказа. Об этом сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Вакцина уже доступна, ее можно заказать в нашем институте (ВНИИЗЖ) на коммерческой основе», - приводит РИА Новости слова советника руководителя ведомства.

Как писал сайт kp.ru, накануне Россия зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции для животных под названием «Карнивак-Ков». Как сообщили в Россельхознадзоре, массовое производство препарата может быть запущено уже в апреле этого года.

Вакцина разработана федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), а в клинических испытаниях препарата, которые начались в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, норки, песцы, лисы и другие животные.