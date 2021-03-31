Песков: демографическая ситуация в РФ находится в плохом положении

Дмитрий Песков заявил, что демографическая ситуация в России находится в плохом положении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демографическую ситуацию в стране выправить не получается, но принимаются серьезные меры.

- В целом наша демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении. Действительно принимаются весьма и весьма интенсивные меры на то, чтобы вот эти демографические ямы, чтобы они минимальным образом сказывались, но все-таки демография - это штука очень хитрая, и пока, по объективным причинам, полностью эту ситуацию выправить не получается. В разных регионах России разная динамика демографическая, — сообщил журналистам Песков.

Ранее депутаты Госдумы предложили выплачивать маткапитал на третьего ребенка и последующих детей в регионах страны с низкой рождаемостью, если семья не воспользовалась такой мерой поддержки до этого.Материнский капитал также предложили распространить на мужчин – единственных усыновителей третьего, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся этим правом.