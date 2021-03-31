В Латвии заблокировали доступ к RT на русском. ФОТО: Zuma/TASS

В Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском. Вход на ресурс через несколько крупных провайдеров уже запрещен.

При попытке подключиться к сайту RT на русском появляется надпись на латышском и английском языках:

«Ваш интернет-браузер пытается подключиться к сайту, незаконно распространяющему на территории Латвийской Республики телевизионные программы без разрешения на трансляцию, выдаваемого Национальным советом по электронным средствам массовой информации. Доступ к сайту заблокирован вашим провайдером».

Напомним, в 2020 году Нацсовета республики по электронным СМИ запретит трансляцию семи телеканалов Russia Today, якобы из-за нарушения экономических санкций Евросоюза. Под запрет подпали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Добавим, что это первый случай, когда провайдеров обязали не только запретить трансляцию телеканала, но и закрыть доступ к сайту.