В России предложили запретить животных в цирках после драки слонов в Казани Фото: Артем КИЛЬКИН

Разговоры о том, чтобы запретить животных в цирке, идут уже очень давно. Сейчас эта тема вновь поднялась в связи с недавним происшествием в казанском цирке. Там во время представления подрались две слонихи.

Специалист по цирковому искусству Вадим Гаглоев считает, что время дрессированных животных в цирке уже прошло. Более того, сегодня есть цирки, которые успешно существуют без животных.

- Сейчас эти номера с животными не вызывают такого интереса, как еще какое-то время назад. Зрители изменились, мы изменились, отношение человека к природе изменилось. Мы сейчас говорим об охране природы, о защите редких животных и т.д. То есть, поменялась полностью эстетика, - рассказал Гаглоев в эфире программы "Утренний Мардан" на радио "Комсомольская правда".

Кроме того, он считает, что если животные, в основном дикие и хищные, уйдут из цирка, это только подстегнет его к развитию новых художественных форм, новых приемов. И в конечном счете это пойдет на пользу цирковому искусству.

Напомним, 21 марта во время представления "Шоу слонов и магия цирка" в казанском цирке подрались две слонихи. Специалисты считают, что причиной конфликта стало желание доказать свое лидерство, как правило, оно появляется у животных весной. Причем раньше у дрессировщиков никаких проблем с этими слонами не было. К выяснению отношений между животными привлекут других дрессировщиков из различных цирков и даже зоопсихологов.