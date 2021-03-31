На чемпионате России два лыжника подрались после финиша

На финише лыжных гонок часто кипят нешуточные страсти. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Полуфинал мужского командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам завершился скандалом. На турнире в Тюмени после финиша лыжники Владислав Афанасьев и Антон Быков повздорили.

Уже в "финишном городке" Владислав Афанасьев из сборной Удмуртии и Антон Быков из Татарстана устроили разборки. Быков начал кричать почему-то на Афанасьева. Как видно из кадров трансляции, Быков сломал сопернику палку. Владислав Афанасьев замахнулся на обидчика остатком палки. На этом конфликт перед камерами во время прямой трансляции был завершен. Но в итоге Афанасьев и Быков в итоге были дисквалифицированы за конфликт.

- Нельзя так себя вести на всеообщем обозрении, на вас смотрят люди, дети. Спортсменов дисквалифицировали по делу. Русскому человеку присущ горячий характер, всякое бывает, но нужно сдерживать себя в любой ситуации. Лыжный спорт — это же не бокс. Такие ситуации нужно решать словами или хотя бы уйти со стадиона из-под камер, - высказался по поводу этой истории олимпийский чемпион Александр Легков в интервью "Чемпионат".

Надо сказать, что по ходу той гонки произошло еще одно "лыжное ДТП". Глеб Ретивых из сборной Тюмени, один из лидеров сборной, упал на одном из отрезков трассы и не пробился в финал.

А победу в этом виде программы в финале одержала команда Архангельской области, за которую бежали Александр Терентьев и лучший лыжник мира последнего сезона Александр Большунов.