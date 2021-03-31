Главы Генштабов России и США провели телефонный разговор

Главы Генштабов России и США договорились не раскрывать детали разговора Фото: REUTERS

Глава Генштабов России и США сегодня обменялись взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес. Телефонный разговор председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Марка Милли и главы Генштаба Вооруженных сил России – первого замминистра обороны Валерия Герасимова состоялся в среду, 31 марта.

Как сообщали официальный представитель американского Комитета начальников штабов полковник Дэйв Батлер, главы Генштабов американской и российской стороны договорились не раскрывать конкретные детали разговора.

- Двое руководителей обменялись своими взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес. В соответствии с предыдущей практикой обе стороны согласились не разглашать конкретные детали их беседы, - сообщается в распространённом заявлении Батлера.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия и США должны сохранить отношения, несмотря ни на что.