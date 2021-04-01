В России с 1 апреля начинается весенний призыв в армию

Призываются молодые люди от 18 до 27 лет, срок службы - один год Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию, он продлится до 15 июля. Ожидается, что в этом году на военную службу поступят более 134 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Об этом сообщили в министерстве обороны страны, уточнив, что срок службы - один год.

Отмечается, что призывная кампания этой весной, как и в прошлом году, будет проходить на фоне пандемии коронавируса, поэтому предпринимаются противоэпидемические меры. В часности, к работе с призывниками будут допускаться только те сотрудники, которые прошли вакцинацию или переболели COVID-19, и у них выработался иммунитет, а всем новобранцам сделают тесты на коронавирусную инфекцию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 апреля до 15 июля в военкомат должны явиться все молодые люди призывного возраста, но для некоторых из них существует отсрочка. Например, жители Крайнего Севера могут пойти в армию через месяц после начала призыва – 1 мая, это же касается работников сферы образования. А вот для жителей сельской местности весенний призыв вовсе отменили: в Минобороны считают, что людям надо заниматься домашним хозяйством, а служить идти осенью, после сбора урожая.