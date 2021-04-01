Трансгендерам опять разрешили служить в армии США

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трансгендеры снова получили право служить в американской армии. Об этом на брифинге в среду, 30 марта, объявил руководитель пресс-службы Пентагона контр-адмирал Джон Кирби.

По его словам, глава Минобороны Ллойд Остин «твердо убежден, что поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет Вооруженным силам только на пользу», а «соблюдение принципа инклюзивности» укрепляет позиции Соединенных Штатов в сфере безопасности.

Джон Кирби также отметил, что по новым правилам трансгендеры будут служить в армии в качестве представителей выбранного ими пола, а военное руководство гарантирует, что во время службы им будет предоставлена необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после вступления в должность президента США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу изменивших пол мужчин и женщин в американских Вооруженных силах.

К слову, на днях сенат США впервые утвердил женщину-трансгендера по пост помощника министра здравоохранения страны.