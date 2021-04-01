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Политика1 апреля 2021 5:27

Торговый представитель США назвала Китай «главным правонарушителем» в мире

Такую характеристику Кэтрин Тай дала КНР за определяемый государством подход к торговле и экономическим вопросам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США будут настаивать на международных правилах справедливой конкуренции во взаимодействии с КНР

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты считают Китай «главным мировым правонарушителем», потому что в КНР торговля и экономические вопросы определяются государством. Об этом говорится в 570-страничном докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай. Поднебесной в документе посвящено 30 страниц, больше – только Евросоюзу (52 страницы).

«Определяемый государством подход Китая к экономике и торговле делает его ведущим мировым правонарушителем в деле создания внеэкономических возможностей», - отмечает торговый представитель США.

По мнению Кэтрин Тай, об этом говорит «серьезная и сохраняющаяся ситуация с избытком мощностей в ряде отраслей промышленности, включая, в частности, металлургическую, алюминиевую и гелиоэнергетику».

В докладе отмечается, что Вашингтон «продолжит свои двусторонние и многосторонние усилия по противодействию этой вредной торговой практике», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы.