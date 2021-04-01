СМИ сообщили о приостановке поставок сахара в российские магазины Фото: Евгения ГУСЕВА

Торговые сети в России уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам. Ранее заводы-производители приостановили продажи товара, а также отказались подтверждать объёмы будущих поставок.

Как передает «Известия» со ссылкой на источники на рынке, причиной такого решения стало объявление правительством подготовки выделения отрасли субсидии с 1 апреля текущего года за продажу сахара по фиксированной цене 36 рублей за один килограмм.

По данным источника, производители будут готовы возобновить торги, когда правительство подтвердит свою готовность предоставить компенсацию в пять рублей за кило сахара.

Как отмечается, у торговых сетей пока есть запасы продукции, сформированные на случай ажиотажного спроса.

«Ретейлеры сформировали их в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита продукции в случае ажиотажного спроса. Никто не предполагал, что запасы сахара придётся тратить из-за того, что изготовители прекратят его отгружать», - приводит издание слова собеседника.

По словам источника, ретейлеры говорят о том, что потребители вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами. Минсельхоз оценивает ситуацию как стабильную и не ожидает дефицита.