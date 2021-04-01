Доктор Мясников предсказал «двадцать пятую волну» коронавируса в России Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Людям надо свыкнуться с мыслью о том, что коронавирусная инфекция никуда не исчезнет. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников, указав на возможность наступления «двадцать пятой волны» COVID-19 в России.

«Будет и третья, и четвертая, и пятая, и двадцать пятая (волна коронавируса)», - заявил эксперт в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Мясников также предупредил о том, что, скорее всего, придется ставить прививку от коронавируса раз в один-два года.

Напомним, накануне замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил о возможности нового подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России этой осенью, но отметил, что такое возможно, если россияне не будет соблюдать меры профилактики.

Позже советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев дал такой же прогноз по эпидобстановке осенью, но указал на то, что это произойдет из-за сезонности, а также поскольку люди начнут возвращаться из отпусков, а также будут чаще друг с другом контактировать.