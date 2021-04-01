Готовность "Северного потока-2" на 31 марта 2021 составила 95% Фото: REUTERS

Готовность трубопровода «Северный поток – 2» на среду, 31 марта, составил 95 процентов. На сегодняшний день осталось уложить около 121 километров газопровода. Об этом сообщили в Nord Stream 2.

«На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток-2"», - говорится в сообщении компании

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода, общая мощность которых составит 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Работы по строительству были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за введения возможных санкций со стороны Вашингтона. Но с декабря прошлого года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. К строительству приступила трубоукладочная баржа «Фортуна».

Как писал сайт kp.ru, В Германии отклонили требования экологов отменить разрешение на укладку «Северного потока-2». После повторной проверки было решено, что выданное разрешение на строительство трубопровода останется в силе.