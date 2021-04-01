Мария Захарова прокомментировала протесты в Грузии из-за приезда Познера Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала протесты в Грузии на фоне приезда журналиста Владимира Познера.

- Пути демократии нецивилизованы, — написала Захарова у себя в Facebook, дополнив высказывание цитатой из мультфильма "Волшебник Изумрудного города": "Идем дорогой трудной мы в город изумрудный".

Напомним, Познер прибыл в Тбилиси 31 марта, чтобы отметить свой день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет. После этого в столице Грузии начались протесты. Участники акции считают, что российского журналиста нельзя было впускать в страну, поскольку Познер, по их словам, «не признает территориальную целостность Грузии», а также неоднократно говорил, что Абхазия не входит в состав республики.

1 апреля появилась информация, что Владимир Познер покинул Тбилиси. Как сообщил грузинский телеканал, в аэропорту были мобилизованы правоохранительные органы, а на месте также были протестующие.