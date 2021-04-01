Депутат Бессараб подержала введение минимальной цены на сигареты

В Госдуме прокомментировали минимальную цену на сигареты Фото: Евгения ГУСЕВА

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала закон о минимальной цене на сигареты. Политик назвала это нововведение полезным для общества.

«На мой взгляд, любые стремления к здоровому образу жизни уже нам помогают, потому что, когда запрещалось курить в общественных местах, сначала это воспринималось с недоверием, что это не поможет никоим образом решить проблему здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Потом запретили курить в аэропортах, сегодня множество граждан нашей страны уже бросили эту вредную привычку. Молодежь, что самое важное, даже не пытается к ней пристраститься», — цитирует депутата RT.

Светлана Бессараб добавила, что в стране сейчас спорт дешевеет, а сигареты дорожают, что делает здоровый образ жизни более доступным для россиян. Депутат напомнила, что все, кто занимаются спортом, могут получить за оплаченные тренировки налоговый вычет.

Напомним, с 1 апреля в России вступил в силу закон о том, что минимальная цена пачки сигарет в России устанавливается на уровне 108 рублей, передает ОТР.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговом вычете по НДФЛ с расходов на занятия спортом и фитнесом, передает телеканал «360».