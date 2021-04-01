Сергей Лавров назвал слова Байдена о Путине "возмутительной риторикой" Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова Джо Байдена о Владимире Путине "возмутительной риторикой".

- То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC, – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов "ладить", но "ему не давали", — заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что имеет ввиду последовательное разрушение с Россией со стороны США.

Напомним, в середине марта 2021 года президент США Джо Байден дал интервью местному телеканалу ABC. В нем он назвал российского лидера "убийцей" и заявил, что Россия ответит за якобы вмешательство в президентские выборы 2020 года. По мнению Байдена, власти РФ пытались дискредитировать его.