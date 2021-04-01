Лавров заявил, что Россия пытается обсуждать с ЕС их претензии

Сергей Лавров сообщил, что Россия пытается обсуждать с ЕС их претензии Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия пытается обсуждать с Евросоюзом его претензии к Москве.

- ЕС, по сути дела, ввел против нас санкции и разорвал все каналы общения за то, что мы возвысили голос в защиту россиян и русских на Украине, в Донбассе и в Крыму. Мы пытаемся обсуждать с ними, когда они начинают предъявлять нам претензии. Наверное, они понимают. Надеюсь, они все-таки опытные политики. Но если они понимают и не хотят учесть это в своей практической политике, то значит они "заряжены" на русофобию либо ничего не могут поделать с русофобским агрессивным меньшинством в ЕС, — заявил Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Он назвал "констатацией объективной данности" слова о том, что отношения между Евросоюзом и Россией "замерзают" или вовсе отсутствуют.

Ранее в той же программе Сергей Лавров заявил, что конфронтация России и Запада достигла дна. По его словам, РФ будет готова возрождать отношения с ЕС, но не намерена стучаться в закрытую дверь.