Украина обвинила Россию в "игре мускулами" в Донбассе

Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" в Донбассе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" в Донбассе. Он считает, что Москва создает атмосферу давления на переговорах.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы— традиционный случай России", — написал он в Facebook.

Ранее главком ВСУ Руслан Хомчак заявил, что РФ наращивает войска вдоль границ с Украиной, тем самым создавая угрозу стране.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемещения российских войск внутри нашей страны никого не должны волновать, Россия лишь предпринимает меры по обеспечению безопасности своих границ.

Наиболее воинственные же заявления, напротив, звучат из Киева. Тот же Хомчак ранее заявил в Раде, что украинская армия "морально готова" к наступлению в Донбассе и ждет приказа президента Зеленского.

В тоже время время в социальных сетях появляются фотографии, доказывающие, что Украина стягивает к линии соприкосновения новые силы.