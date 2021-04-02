NASA отложило первые испытания вертолета на Марсе

Первые испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance, состоятся не раньше 11 апреля. Фото: сайт НАСА, NASA/JPL-Caltech

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение на несколько дней отложить первые испытания вертолета Ingenuity («Изобретательность»), который был доставлен на Марс на борту марсохода Perseverance («Настойчивость»). В сообщении на сайте NASA говорится, что тестовый полет состоится не раньше 11 апреля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в марте сообщалось, что специалисты американского космического ведомства намерены провести первые испытания вертолета на Красной планете в начале апреля.

По словам главного разработчика Ingenuity Боба Бэларама, скорее всего, полет состоится «не раньше 8 апреля». При этом он добавил, что сроки предварительные и, вполне возможно, позже могут быть сдвинуты на несколько дней.

Руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз заявила журналистам, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать «первым вертолетом, который полетит на другой планете».