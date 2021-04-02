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Общество2 апреля 2021 8:27

Имам посоветовал Маниже сменить песню для выступления на "Евровидении"

Дауд Мухутдинов считает, что артистке следует ориентироваться на население страны, которую она представляет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении

Фото: Instagram.com

Певице Маниже, которая на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" будет представлять Россию, следует поменяnь песню из-за негативных отзывов в России, заявил имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов.

Имам заявил, что участник "Евровидения" представляет страну и ему следует ориентироваться на воcприятие населения этой страны. При этом Мухутдинов отметил вокальные данные Манижи и её артистизм.

- Манижа по национальности таджичка. Эта ситуация может быть использована нашими недругами для внесения раздора. Мол, посмотрите, как в России ущемляют права человека, народов, не дают песни исполнять, какие нравятся. Вопрос тонкий. Нужно и не допустить политических игр со стороны наших недругов, и достойно представить нашу страну на этом конкурсе, - заявил Мухутдинов в разговоре с агентством РИА Новости.