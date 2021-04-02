Видео с пациентом, которого оперировали восемь врачей в горящем кардиоцентре Благовещенска, появилось в сети

Спасатели эвакуировали пациента, которого оперировали во время пожара в кардиохирургии Благовещенска. Фото: правительство Амурской области

Врачи провели операцию на сердце в одной из операционных загоревшегося кардиоцентра Благовещенска в Амурской области.

- 1 пациент и 8 человек операционной бригады находятся в корпусе, проводят операцию. Работают расчеты областного МЧС, лаборатория. Причина возгорания устанавливаются, - написал в своём Telegram-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Сайт KP.ru публикует видео, на котором врачи и спасатели эвакуируют пациента, которого оперировали во время пожара.

Когда в кардиоцентре началось возгорание, врачи проводили операцию на открытом сердце и не могли остановить её. В это время пожарным удалось локализовать возгорание кровли больницы, а остальные врачи кардиоцентра вместе со спасателями эвакуировали пациентов стационара.

Имамеев также сообщил, что всего из хирургического корпуса больницы эвакуировали 67 пациентов. 14 человек выписали домой, а 49 разместили в помещениях Амурской медакадемии, ещё троих - в областной больнице.