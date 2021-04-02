Минкульт изменит систему получения прокатных удостоверений на фильмы Фото: Shutterstock

Министерство культуры России реформирует регламент получения прокатных удостоверений на фильмы в стране. Ведомство собирается полностью «оцифровать» данную государственную услугу.

Как передает «Известия», в министерстве собираются добиться того, чтобы заявители смогли передавать весь пакет документов в электронном виде, в том числе обязательный экземпляр фильма, Разрешение на прокат картины тоже будет полностью цифровым.

На сегодняшний день подобная система уже используется в ФМС и Росреестре, но с реформой Минкультуры придется внести изменения в целый ряд федеральных законов, что потребует времени, поэтому участников рынка просят запастись терпением.

Сотрудники ведомства сегодня проверяют фильмы на соответствие российским законодательным нормам. Если все в порядке, а правообладатель подаст заявление на получение прокатного удостоверения в соответствии с регламентом, то оснований для отказа нет.

Однако действующая процедура выдачи удостоверений вызывает немало нареканий у прокатчиков, и указывают на то, что дело не только в отсутствии цифровой услуги.