Доктор наук рассказала, почему люди с лишним весом чаще умирают от коронавируса

Врач объяснила, чем опасен лишний вес при COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Избыточный вес повышает риск летального исхода при коронавирусе. Об этом заявила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией персонализированной медицины Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Галина Лифшиц.

Врач отметила, что лишний вес напрямую связан с работой легких, поэтому является отягчающим фактором. Кроме того, это отклонение нередко вызывает таких заболевания как сахарный диабет, повышенное давление и пр., что в свою очередь также увеличивает риски летального исхода при коронавирусе.

«То есть и без всяких промежуточных моментов в виде гипертонии, диабета и прочего люди с ожирением рискуют больше. Уменьшается функциональная емкость легких, резервный объем выдоха. У людей с высоким стоянием диафрагмы из-за абдоминального ожирения нарушается экскурсия легких. Само по себе это делает пациентов более уязвимыми перед развитием вирусных пневмоний, в том числе при COVID-19», - цитирует доктора наук «Российская газета».

Галина Лифшиц добавила, что пациенты с лишним весом также чаще нуждаются в ИВЛ и кислородной поддержке.

Добавим, ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы, как правильно начать похудение с большого веса. В первую очередь, эксперт рекомендовал начать с перестройки мышления, передает телеканал «360».

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